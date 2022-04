Novellino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Novellino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Novellino

Alfredo walter amato lenin novellino, ma colloquialmente walter novellino (montemarano, 4 giugno 1953), è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano...

Ncis - unità anticrimine, interpretato da sean murray. timothy mcgee, o "pivello", come è comunemente indicato dalla squadra e in particolare dall'agente...