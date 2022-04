Non può... dare sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non può... dare sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAPA

Tale può dare fenomeni gravi di incompatibilità conosciuti come reazioni trasfusionali. deve essere considerata una terapia atta a sostituire il sangue perduto...

Cercando altri significati, vedi rapa (disambigua). la rapa è la radice carnosa ("fittone") della pianta brassica rapa, coltivata a scopo alimentare. si... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

