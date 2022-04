Molto poco attenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molto poco attenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISTRATTI

Significato/Curiosita : Molto poco attenti

la galleria è molto vicina alla fontana di trevi, ciò nonostante è un luogo poco visitato e conosciuto solo dai turisti più attenti e dagli abitanti...

