Molti, tanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molti, tanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NUMEROSI

Significato/Curiosita : Molti, tanti

Giorgio gaber) ha spianato la strada a molti; tanti cantautori degli anni settanta, tanti gruppi folkloristici, tanti "trasgressivi" degli ottanta, e poi...

Nella lista dei maggiori popoli indigeni della russia vengono inclusi i popoli indigeni ancora esistenti nel territorio della russia che non sono elencati... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con molti; tanti; Segno della molti plicazione; molti non amano bere quella del rubinetto; molti lo bevono on the rocks; molti non sanno a quale votarsi; Tipo di casello su impor-tanti arterie viarie; Stato asiatico formato da tanti ssime isole; La pancia voluminosa nel linguaggio di tanti anni fa; Prestanti d aspetto; Cerca nelle Definizioni