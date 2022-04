Metà nota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metà nota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NO

Significato/Curiosita : Meta nota

Avremo una nota che dura una metà (2/4) ed è chiamata minima, se di quest'ultima nota riempiamo il circoletto d'inchiostro, avremo una nota che dura un...

Cardinale novara no – simbolo chimico del nobelio no – formula del monossido di azoto no – codice vettore iata di aus-air e neos no – codice iso 639-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

