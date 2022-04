Metà idea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metà idea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ID

Significato/Curiosita : Meta idea

Forte risonanza in tutto l'ambiente intellettuale della prima metà del xx secolo. l'idea centrale del progetto era quella di costruire una diga con una...

Database id software – sviluppatore di videogiochi id – comando di unix id – album dell'equipe 84 id. – abbreviazione del latino idem, lo stesso id – in psicologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con metà; idea; metà nota; Bene per metà ; Personaggio metà donna e metà pesce della Disney; Il mitologico Minotauro lo era per metà ; Sostenuti da un idea le; Genere di poesia che idea lizza la vita di campagna; Calzature idea li per stare in casa; Non saperne nulla: non avere la più __ idea ; Cerca nelle Definizioni