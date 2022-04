Manca agli inetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manca agli inetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAPACITÀ

Significato/Curiosita : Manca agli inetti

Riabilitarne il nome) e questo metteva anche lo stesso cesare in cattiva luce agli occhi degli optimates. il padre, suo omonimo, era stato pretore nel 92 a...

ad esempio, ha forma sferica, la capacità è proporzionale al raggio. un dispositivo elettrico dotato di capacità è detto capacitivo. un dispositivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con manca; agli; inetti; Una pila portatile per quando manca la luce; manca all inesperto; La manca nza della vista un romanzo di Saramago; manca nza di gusto nel vestire; Prime per sbagli o; La scagli a la fionda; Relazione dettagli ata; Corto indumento femminile diffuso dagli anni 60; Giovinetti inesperti; Il clarinetti sta Shaw; Legno per clarinetti ; I pezzi di legno dei caminetti ; Cerca nelle Definizioni