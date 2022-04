La linea tracciata dal filo a piombo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La linea tracciata dal filo a piombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PERPENDICOLO

Significato/Curiosita : La linea tracciata dal filo a piombo

Un sestante per determinare la latitudine. alcuni strumenti comprendono una scala con un filo a piombo su cui leggere la latitudine, mentre altre includono...

Il perpendicolo è uno strumento di misura della verticalità. accessorio per strumenti da miniera formato generalmente da un piccolo cilindro aperto munito... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

