Lo istituì Gesù Cristo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo istituì Gesù Cristo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BATTESIMO

Significato/Curiosita : Lo istitui gesu cristo

Dio senza credere in gesù come dio. la posizione di queste opere «pagane» – il rifiuto di cristo come dio ma il rispetto di cristo come maestro e santo...

Il battesimo è un sacramento presente nelle chiese cristiane. le parole "battesimo" e "battezzare" derivano dal greco (ßptsµa, ßapte), dove la radice... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con istituì; gesù; cristo; La istituì Truman nel 1947; Ferrante __: istituì gli asili infantili; L'arcivescovo che istituì il Carroccio; Lo istituì Leonida Rèpaci; I dodici discepoli di gesù ; L antenna satellitare... anche di gesù ; Riproduzioni della nascita di gesù con le statuine; Tornare in vita... come gesù il terzo giorno; La pinacoteca milanese con il cristo morto di Mantegna; cristo nacque sotto il suo regno; La cristo foretti astronauta iniz; Vi si è fermalo cristo in un romanzo di Carlo Levi; Cerca nelle Definizioni