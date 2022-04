Gioco tra due pezzi per diminuire l attrito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco tra due pezzi per diminuire l attrito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AGIO

Significato/Curiosita : Gioco tra due pezzi per diminuire l attrito

Pochi dissapori tra la russia e le potenze germaniche. altro motivo di attrito fu la "crisi di agadir", quando nel giugno 1911, per indurre la francia...

agio – re dei longobardi, noto come aio agio di corvey – monaco tedesco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

