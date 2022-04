Germoglia in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Germoglia in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RISO

Significato/Curiosita : Germoglia in acqua

Per germoglio si intende il prodotto del seme vegetale quando questo viene interrato. in alternativa, per germoglio si intende il giovane ramoscello o...

L'oryza sativa (da cui si ottiene il "riso asiatico") e l'oryza glaberrima (da cui si ottiene il "riso africano"). il riso è il cereale più consumato dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con germoglia; acqua; Come un fiore germoglia to, aperto; In botanica, avviare lo sviluppo germoglia re; Erogano acqua in caso di incendio; La sua punta di ghiaccio affiora dall acqua ing; Quella dell acqua calda non vale niente; L acqua dei Francesi; Cerca nelle Definizioni