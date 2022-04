Frutto cotto nello sciroppo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto cotto nello sciroppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANDITO

Significato/Curiosita : Frutto cotto nello sciroppo

Conservazione di parti di piante commestibili (solitamente frutta) mediante immersione in uno sciroppo di zucchero. la parola "candire" viene dall'arabo qandat...

("zucchero"). i prodotti ottenuti mediante canditura si chiamano canditi o frutta candita. nel processo di canditura, per osmosi viene ridotto il contenuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

