Frederik Willem che fu presidente della Repubblica Sudafricana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frederik Willem che fu presidente della Repubblica Sudafricana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DE KLERK

Significato/Curiosita : Frederik willem che fu presidente della repubblica sudafricana

L'apartheid durò sinché il successore di botha, frederik willem de klerk, al governo fino al 1994, intraprese la via della riforma, liberando e chiamando al suo...

Premio nobel per la pace 1993 frederik willem de klerk (ipa: ['frdrk 'vlm d 'klrk]; johannesburg, 18 marzo 1936 – città del capo, 11 novembre 2021)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con frederik; willem; presidente; della; repubblica; sudafricana; Nato a frederik sberg il 19 maggio 1969, il regista danese ha diretto “Un altro giro”, vincitore dell'Oscar come Miglior film in lingua straniera del 2021; Il willem di Hollywood; willem , astronomo olandese fra i fondatori della moderna cosmologia; Collaborano col presidente del Consiglio; Barack, ex presidente americano; Il presidente francese; Il Jinping presidente della Cina; Un ampio locale per l insegnamento della scherma; Piede della metrica classica formato da un trocheo e un giambo; Albert, il fisico della teoria della relatività; Comune del Veronese compreso nel parco della Lessinia; La repubblica d Irlanda; Un mandato che può essere conferito dal Presidente della repubblica ; Nella repubblica Italiana c è quella dei deputati; Fu a capo della repubblica di Venezia; Moneta sudafricana ; Una capitale sudafricana ; Gordimer: la scrittrice sudafricana premio Nobel ’91; Nota regione sudafricana di vigneti ing; Cerca nelle Definizioni