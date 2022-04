In dono e in omaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In dono e in omaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosita : In dono e in omaggio

Il dono si alternano temi sociali (stai bene lì, radio o non radio, dal mare) e spirituali-esistenziali (immi ruah, la vita è un dono). il 1970 è l'anno...

Ooo) oo – personaggio (una tartaruga) nel romanzo il libro della giungla di rudyard kipling ‘o‘o – uccello delle hawaii, oggi estinto oo, oo, oo, oo – emoticon... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con dono; omaggio; Uomini che non credono ; Si stendono al lido; Si accendono per vedere; Succedono solo a chi muore; L omaggio a un grande artista; omaggio alla bellezza; L omaggio che subordinava il vassallo a un signore; omaggio a un grande artista; Cerca nelle Definizioni