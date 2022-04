Documento che abilita all esame di guida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Documento che abilita all esame di guida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PATENTINO

Significato/Curiosita : Documento che abilita all esame di guida

Emissione della patente di guida c.r.i., potrà essere rilasciato un documento provvisorio equivalente che avrà una validità massima di 90 giorni dalla data...

Dei ciclomotori (abbreviato "cigc" o più comunemente conosciuto come "patentino") è stato un attestato ufficiale rilasciato dagli uffici di motorizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

