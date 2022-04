Il dittongo d oriente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dittongo d oriente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IE

Vocale debole ( e ) gruppo di sostantivi con tema in dittongo per sapere se un sostantivo ha il tema in consonante oppure in vocale, basta omettere la...

ie – villaggio della prefettura di okinawa (giappone) iarnród éireann – ferrovie irlandesi internet explorer – browser della microsoft ie – codice vettore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con dittongo; oriente; Il dittongo di Mao; Il dittongo del daino; Il dittongo del suono; Non è un dittongo ; Si oppone all oriente ; Comprende Estremo e Medio oriente ; Corrisponde all oriente ; Una Lega del Medio oriente ; Cerca nelle Definizioni