Dimora in canonica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dimora in canonica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PARROCO

Significato/Curiosita : Dimora in canonica

Sue opere in bronzo. ebbe una dimora pure a venezia: si tratta della neorinascimentale "palazzina canonica" (o "villino canonica"), situata in riva dei...

Il parroco è il presbitero che il vescovo invia a presiedere una parrocchia. l'autorità del parroco è dipendente da quella del vescovo, per realizzare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

