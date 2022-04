Si dice a chi bussa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice a chi bussa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AVANTI

Significato/Curiosita : Si dice a chi bussa

Cambi in vari giri, fino a che qualcuno, soddisfatto del punteggio ottenuto, non effettua nessun cambio, ma dice; "busso!" e bussa con le nocche sul tavolo...

Questo, vedi avanti! (2012). disambiguazione – "avanti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi avanti (disambigua). avanti! è un quotidiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con dice; bussa; L animale di cui si dice non si butta via niente; La parola codice ne ha tre; Il codice alfanumerico personale; Si dice ipotizzando; Si dice a chi bussa alla porta; Ferro attaccato ai portoni per bussa re; Si dice... per far entrare chi bussa ; Si usano per bussa re; Cerca nelle Definizioni