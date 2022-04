Si dava in garanzia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dava in garanzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARRA

Significato/Curiosita : Si dava in garanzia

Codificato in forma scritta nelle leggi delle xii tavole, dove il debitore dava in garanzia sé stesso al creditore, diventando assoggettato a quest'ultimo. nel...

arra è una suddivisione dell'india, classificata come census town, di 19.911 abitanti, situata nel distretto di purulia, nello stato federato del bengala... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

