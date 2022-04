Un contenitore sulla scrivania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un contenitore sulla scrivania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PORTAPENNA

un contenitore per rifiuti è una struttura finalizzata a contenere la spazzatura. ne esistono di molti tipi e forme. il cassonetto è il più grande contenitore...

Ambiente estetico familiare nelle anonime camere d'albergo (1958), il portapenne maiorca e il posacenere cubo (1958), la lampada falkland, l'abitacolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con contenitore; sulla; scrivania; Un contenitore per l acqua durante le scampagnate; contenitore in cui pestare erbe e semi; contenitore in cui ci si può lavare; Peso del contenitore ; Romanzo di Dumas padre sulla figlia di caterina de Medici; Piccola macchia sulla pelle; La __ sulla torta = il tocco finale; Cittadina dell Avellinese sulla Napoli Foggia; Una pedana sotto la scrivania ; Lavora seduto alla scrivania ; Accessorio della scrivania ; Un ripostiglio della scrivania ; Cerca nelle Definizioni