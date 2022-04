Concorsi a premi con estrazione di numeri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Concorsi a premi con estrazione di numeri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LOTTERIE

Significato/Curiosita : Concorsi a premi con estrazione di numeri

È di 1 € (fino a gennaio 2016 era di 0,50 €). con superenalotto si può vincere indovinando: due numeri; tre numeri; quattro numeri; cinque numeri; cinque...

Una lotteria è una popolare forma di gioco d'azzardo basata sull'estrazione di numeri, con premi in denaro. alcuni paesi proibiscono le lotterie, mentre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

