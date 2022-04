Cassette con molte celle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cassette con molte celle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARNIE

Significato/Curiosita : Cassette con molte celle

Dei grandi blocchi di granito che vennero riutilizzati. molte delle vecchie sbarre delle celle vennero utilizzate per rinforzare le mura, causando poi...

Costituiscono di norma la parte più numerosa della colonia. un gruppo di arnie disposto da un apicoltore sul terreno viene chiamato apiario. le api domestiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

