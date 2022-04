I capelli degli alberi... che cadono in autunno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I capelli degli alberi... che cadono in autunno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FOGLIE

Significato/Curiosita : I capelli degli alberi... che cadono in autunno

Sull'appennino, mentre in città e sul settore pianeggiante cadono mediamente ogni inverno circa 35 - 40 cm di neve. in autunno è frequente il fenomeno...

le foglie sono organi delle piante, specializzati nell'attuazione della fotosintesi. le foglie possono, in alcune...

