Un appartamento ricavato in un ex magazzino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un appartamento ricavato in un ex magazzino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LOFT

Significato/Curiosita : Un appartamento ricavato in un ex magazzino

Chiamato "appartamento verde". gli arazzi fiamminghi dopo aver addobbato anche la basilica palatina di santa barbara e finiti dimenticati nei magazzini del...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi loft (disambigua). il loft è un'abitazione ricavata da un ambiente unico, di solito uno spazio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con appartamento; ricavato; magazzino; Lo è l appartamento non abitato; Di appartamento non ancora noleggiato; Il Jack che interpretò L appartamento ; La pianta da appartamento con grandi foglie lustre; ricavato come il particolare dal generale; Un gelificante da cucina ricavato da alghe rosse; Stupefacente ricavato dalla marijuana; Legno ricavato dalla parte più interna del tronco; Un ex magazzino ora residenza; Un ex magazzino trasformato in residenza; Entrata delle merci in magazzino ; Il magazzino ... residenza; Cerca nelle Definizioni