Abitante di una città... anche Umbra o Inferiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitante di una città... anche Umbra o Inferiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NOCERINO

Significato/Curiosita : Abitante di una citta... anche umbra o inferiore

Nocera inferiore (nucera in napoletano, afi: /nu'tr/, localmente [nu'(t)ær]) è un comune italiano di 44 169 abitanti della provincia di salerno in...

Di o su antonio nocerino wikimedia commons contiene immagini o altri file su antonio nocerino (en, de, fr, es, ar) antonio nocerino, su fifa.com, fifa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con abitante; città; anche; umbra; inferiore; Lo è un abitante di San José; Un abitante del... Mezzogiorno; Un abitante dell isola con capitale L Avana; Lo è un abitante di Kandahar e Kabul; Riqualifica la città ; città piemontese che diede i natali ad Alfieri; Come sono i centri... che sono città ; città del Venezuela; Quella della Signoria a Firenze è anche dei Lanzi; Bagna anche le coste della Croazia; C è anche quello nautico; Si mangia anche al bar; Nativi di una località umbra con un famoso duomo; La città umbra dominata dalla Rocca di Albornoz; Località umbra nota per i tartufi neri; __ umbra : è rinomata per le sue acque; Vale... nella parte inferiore ; La sigla della taglia inferiore alla M; Parte inferiore del pistillo; Arto inferiore ; Cerca nelle Definizioni