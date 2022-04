Si utilizza soprattuto per friggere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si utilizza soprattuto per friggere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : OLIO DI MAIS

Significato/Curiosita : Si utilizza soprattuto per friggere

L'olio di semi di mais è un olio estratto dai germi dei semi di zea mays, una graminacea originaria del nordamerica, coltivata anche in italia. ha una... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

