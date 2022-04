Si utilizza per aprire bottiglie di vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si utilizza per aprire bottiglie di vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAVATAPPI

Significato/Curiosita : Si utilizza per aprire bottiglie di vino

Affermò di aver visto un affresco dove il vino rosso era contenuto in bottiglie. sembra dunque comprovato che quello egizio fosse prevalentemente vino rosso...

Particolare cavatappi-apribottiglie pieghevole. cavatappi chiuso. cavatappi aperto in tutte le sue parti. ancora una vista del cavatappi aperto. dettaglio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con utilizza; aprire; bottiglie; vino; Quelli a corona non sono riutilizza bili; Spesso è utilizza to per costruire mobili da esterno; Si utilizza per ricoprire i pacchetti natalizi; Che può utilizza rsi in vari modi; aprire un cilindro di carta; Fa aprire e chiudere un circuito elettrico; Impugnatura necessaria ad aprire una porta; aprire regali o caramelle; bottiglie per il selz; Le bottiglie per il selz; Non si usa con le bottiglie di champagne; Sigla su certe bottiglie ; Tipica bevanda spagnola a base di vino e frutta; La bevanda di vino e frutta; Il sapore leggermente acido del vino ; Ciascuna delle parti dell ufficio divino ;