Uno scambio diretto di beni contro beni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno scambio diretto di beni contro beni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BARATTO

Significato/Curiosita : Uno scambio diretto di beni contro beni

Un'operazione di scambio bilaterale o multilaterale di beni o servizi fra due o più soggetti economici (individui, imprese, enti, governi, ecc.) senza uso di moneta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi baratto (disambigua). il baratto è un'operazione di scambio bilaterale o multilaterale di beni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con scambio; diretto; beni; contro; beni; scambio ... di insulti; Attuare uno scambio ; Uno scambio di merci; scambio , permuta; Quello diretto è un imprenditore agricolo; Demme che ha diretto Il silenzio degli innocenti; È formata da tanti musicisti e un diretto re; Il Besson che ha diretto Cose nostre Malavita; Johnny __ popolare film di beni gni; Inoffensive, beni gne; Si sgola per il suo beni amino; Fruibili come certi beni ; Un collare contro i parassiti; Si contro llano quelli della pressione; Incontro llata negli eccessi; Il contro llo del biglietto aereo; Johnny __ popolare film di beni gni; Inoffensive, beni gne; Si sgola per il suo beni amino; Fruibili come certi beni ; Cerca nelle Definizioni