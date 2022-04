Lo è una francese ma non una canadese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una francese ma non una canadese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EUROPEA

Significato/Curiosita : Lo e una francese ma non una canadese

Il termine francese canadese, o francese del canada, è un termine generale che si riferisce alle varietà di lingua francese parlate nella regione territoriale...

Parlamento europeo, il consiglio e la commissione europea hanno confermato l'ammissibilità della richiesta di adesione della turchia all'unione europea sostenendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con francese; canadese; La città francese più ricca di monumenti romani; Il presidente francese ; Importante porto francese ; Casa automobilistica francese con leone nel logo; Michael __, cantante canadese ; La Dion popolare cantante canadese ; La provincia canadese con capoluogo Edmonton; Justin __, celebre giovane cantante canadese ; Cerca nelle Definizioni