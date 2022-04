Un tipo di nave usata dai Romani e dai Greci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di nave usata dai Romani e dai Greci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BIREME

Significato/Curiosita : Un tipo di nave usata dai romani e dai greci

Pentères) era un tipo di nave da guerra a remi usata prima dai greci, poi in epoca ellenistica e successivamente dai cartaginesi e dai romani, dal iv secolo...

Secolo a.c., la bireme fu utilizzata come unità militare fino alla fine dell'età romana e nel corso della prima età bizantina; dalla bireme evolvettero poi...

