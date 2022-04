Studiano i corpi celesti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studiano i corpi celesti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASTRONOMI

Significato/Curiosita : Studiano i corpi celesti

Direttamente le proprietà intrinseche di tali corpi è quindi impossibile. si studiano semmai le proprietà dei corpi che sono visibili, se sono visibili (eventualmente...

Etimologicamente, la parola "astronomia" proviene dal latino astronomia, che a sua volta proviene dal greco stµa ('astronomia' composta da st 'astron'... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

