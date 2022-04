Strumento per misurare la pressione di un fluido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento per misurare la pressione di un fluido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MANOMETRO

Significato/Curiosita : Strumento per misurare la pressione di un fluido

strumento di misura della pressione relativa dei fluidi. la corretta accezione del lemma si riferisce a strumenti dedicati alla misura di pressioni maggiori...

Funzionamento di un manometro a tubo bourdon barografo a soffietto regolatore di pressione e manometri su bombola di elio manometro campione per alte pressioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

