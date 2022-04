Le stanze più alte, spesso adibite a depositi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le stanze più alte, spesso adibite a depositi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOFFITTE

Significato/Curiosita : Le stanze piu alte, spesso adibite a depositi

Descritte generalmente come buie, polverose, piene di cianfrusaglie, le soffitte si sono conquistate un posto unico nella cultura popolare come luogo pauroso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con stanze; alte; spesso; adibite; depositi; Distanze fra le righe scritte o stampate; Sostanze atte a nutrire il terreno; Le stanze d attesa; Reazione di un organismo a determinate sostanze ; alte rnava la spada all aratro; Stati di intensa alte razione emotiva; Scelte tra due alte rnative contrastanti; Squilibrio o alte razione di un funzionamento; Il monastero della Normandia spesso circondato dalle maree; spesso è utilizzato per costruire mobili da esterno; Segue spesso ... vivi; Molte __ vale a dire spesso ; Si tengono nei depositi ; depositi d alta montagna; Grossi depositi di cereali; Studia lo scioglimento dei grandi depositi alpini; Cerca nelle Definizioni