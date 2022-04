Sottoposta all attenzione di altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottoposta all attenzione di altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MOSTRATA

Significato/Curiosita : Sottoposta all attenzione di altri

Altre definizioni con sottoposta; attenzione; altri; sottoposta a continui abusi; Una cittadina sottoposta a un monarca; Calamitare... l attenzione ; Si dà prestando attenzione ; Degno di attenzione ; Meritevole d attenzione ; Prende roba d altri ; Lavora in casa d altri ; Una nota d altri tempi; Firma per conto di altri ; Cerca nelle Definizioni