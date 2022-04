Sottile, magro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottile, magro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sottile, magro

Iconografia tipica dello stereotipo del "cattivo": alto e magro, con ghigno malefico e baffi sottili, sempre vestito di abiti scuri. dastardly, nato come cattivo...

L'assassino è stato forse tratto in errore dai capelli lunghi e dalla corporatura esile di rüsch, probabilmente scambiato per una donna. il denaro e le macchine...