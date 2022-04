Lo sono acidi ottenuti da funghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono acidi ottenuti da funghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AGARICI

Significato/Curiosita : Lo sono acidi ottenuti da funghi

Quanto per ossidazione la molecola viene spesso completamente degradata. sono più acidi di altri alcoli: l'anione che si forma per perdita dell'idrogeno del...

Viorica agarici (1886 – 1979) è stata un'infermiera rumena, presidente della locale croce rossa nella città di roman durante la seconda guerra mondiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con sono; acidi; ottenuti; funghi; sono diverse in tono; Lo sono certi sali; sono formate da petali; Lo sono anche i baribal; Tranquilli, placidi ; Un gruppo di acidi grassi; Far acidi pettegolezzi; Desinenza di acidi ; ottenuti al tavolo verde; ottenuti con fatica; Benefìci ottenuti con il riposo; ottenuti ma anche recuperati; funghi che causano la fermentazione; I funghi per il dermatologo; Prelibati funghi ; funghi color rossiccio; Cerca nelle Definizioni