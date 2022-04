Soffia sui triestini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soffia sui triestini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BORA

Significato/Curiosita : Soffia sui triestini

Anni rari, in altri più frequenti, in cui soffia la bora, vento catabatico di provenienza est/nord-est, che soffia con particolare intensità specialmente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bora bora (disambigua). bora bora (tahitiano: porapora) è un'isola facente parte dell'arcipelago... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con soffia; triestini; I venti che soffia no dall Africa all America; La soffia ta dello spione; soffia va dall Olimpo; soffia no dall Africa all America; Cerca nelle Definizioni