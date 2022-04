Lo sconta il colpevole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sconta il colpevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FIO

Significato/Curiosita : Lo sconta il colpevole

Del pcus. il 29 luglio 1988 la corte suprema dell'urss lo riconobbe colpevole dell'incidente insieme ad anatolij djatlov e nikolaj fomin e lo condannò...

fio zanotti, all'anagrafe fiorenzo zanotti (bologna, 20 novembre 1949), è un musicista, compositore, arrangiatore, produttore e direttore d'orchestra... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con sconta; colpevole; Conta gli anni che sconta ; sconta no la pena in prigione; Chiaro, sconta to; Vende a prezzi sconta ti; Dimostra la colpevole zza; La colpevole zza nel processo; Riconosciuta colpevole dal tribunale; Riconosciuto colpevole ; Cerca nelle Definizioni