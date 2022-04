Sceneggiato, telefilm - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sceneggiato, telefilm. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FICTION

Significato/Curiosita : Sceneggiato, telefilm

Cui si fa riferimento anche come fiction tv o semplicemente fiction) o sceneggiato, è il macrogenere di programmi televisivi caratterizzati dalla narrazione...

fiction televisiva (a cui si fa riferimento anche come fiction tv o semplicemente fiction) o sceneggiato, è il macrogenere...

