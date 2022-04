Si scatta anche col cellulare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scatta anche col cellulare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FOTO

Significato/Curiosita : Si scatta anche col cellulare

La telefonia cellulare, nelle telecomunicazioni, è un tipo di telefonia mobile (l'altra è la telefonia satellitare) che si caratterizza per l'accesso...

Google foto è un servizio offerto da google che fornisce una libreria personale per immagazzinare foto e video da un dispositivo o da google drive. supporta...

Altre definizioni con scatta; anche; cellulare; Liberarsi, riscatta rsi; Donne che scatta no immagini per lavoro o per hobby; La fotocamera per guardarsi scatta ndosi un selfie; Portata... a scatta re; È detto anche bue tibetano; Lo sono anche i baribal; A Parigi c è anche quella des Vosges; Quello solare comprende anche la Terra; Usare il cellulare ; Wind importante società di telefonia cellulare ; Il rinnovo che permette di continuare a usare il cellulare ; Può essere cellulare , senza fili... e amico; Cerca nelle Definizioni