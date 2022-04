Rompersi in mille pezzi: andare in __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rompersi in mille pezzi: andare in __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRANTUMI

Significato/Curiosita : Rompersi in mille pezzi: andare in __

Disintegrarsi riducendosi in minuscoli pezzi. andare in brodo di giuggiole manifestare grande felicità. in origine "andare in brodo (o broda) di succiole":...

Nel 2017 scrive in collaborazione con edoardo nesi il libro tutto è in frantumi e danza, edito da la nave di teseo, in cui vengono ripercorsi gli eventi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con rompersi; mille; pezzi; andare; Facile a rompersi ; È scritto sulla merce... che rischia di rompersi ; Chi lo disse Meglio salvare un cittadino che uccidere mille nemici; Le mille con auto d epoca; Può durare mille nni; Sono mille in una torta; Montare pezzi prefabbricati; Aziende produttrici di pezzi per un industria; Unisce due pezzi metallici; Ridotto in pezzi ; Un verbo come andare ; Mandare un castigo o una fattura; Tramandare la conoscenza ai più piccoli; Mandare giù il boccone; Cerca nelle Definizioni