Riceve I Ussuri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riceve I Ussuri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Riceve i ussuri

Il primo col titolo omonimo del 1923 e l'altro intitolato nel profondo ussuri, scritti dall'esploratore russo vladimir klavdievic arsen'ev, in cui sono...

Significati, vedi amur (disambigua). coordinate: 53°06'n 140°44'e / 53.1°n 140.733333°e53.1; 140.733333 l'amur (in russo: , amúr; in cinese: ...