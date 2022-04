Rendere necessaria una riparazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendere necessaria una riparazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Rendere necessaria una riparazione

Della riparazione è organizzata dall'open repair alliance, un gruppo internazionale di organizzazioni di riparazione che collaborano per rendere i prodotti...

Non alla germania, con cui antonio salandra sperava, futilmente, di non guastare del tutto i rapporti. il piano strategico dell'esercito italiano, sotto...