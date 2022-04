Piccola macchia sulla pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccola macchia sulla pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NEO

Significato/Curiosita : Piccola macchia sulla pelle

Dal caratteristico mantello bianco con macchie nere o marroni di 2-3 cm di diametro sul corpo e più piccole sulla testa e sugli arti. ha una struttura elegante...

Stai cercando altri significati, vedi neo (disambigua). il nevo (in lingua latina naevus, nel linguaggio popolare neo) indica una formazione dell'epidermide... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con piccola; macchia; sulla; pelle; Don __, fondò la piccola Opera della Divina Provvidenza; piccola botte per fermentare vini o liquori; Distesa d acqua più piccola di un lago; Così è detta un edizione piccola di un libro; macchia scura che si forma dopo una botta; È come dire macchia to; A molti piace macchia to; macchia ti di olio; La __ sulla torta = il tocco finale; Cittadina dell Avellinese sulla Napoli Foggia; sulla targa del legale; sulla testa del nuotatore; Antica carta di pelle su cui scrivere; pelle grini medievali; Ha la pelle grigia e lucida; Un enorme serpente dalla pregiata pelle ; Cerca nelle Definizioni