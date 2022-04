Pellicole per registrazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pellicole per registrazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NASTRI

Significato/Curiosita : Pellicole per registrazioni

Proprio sistema di pellicole in bianco e nero precolorate chiamato sonochrome nel 1929. la linea del sonochrome presentava pellicole colorate in diciassette...

Giornalisti cinematografici fu fondato nello stesso anno in cui sono nati i nastri, il 1946, da un gruppo di giornalisti e saggisti di cinema, alcuni dei quali... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con pellicole; registrazioni; Una raccolta di videocassette, CD DVD e pellicole ; pellicole radiografiche; Cinema che proiettata più pellicole insieme; Indica il grado di sensibilità delle pellicole ; registrazioni su nastri magnetici; Ce l'ha ben fornita l'appassionato di registrazioni ; Le registrazioni di un disco; Cerca nelle Definizioni