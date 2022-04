Passo tra val di Taro e Lunigiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passo tra val di Taro e Lunigiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CISA

Significato/Curiosita : Passo tra val di taro e lunigiana

1041 m s.l.m., tra le province di parma e massa-carrara e permette i collegamenti tra l'alta val taro e la lunigiana. per esso transita la ss 62 della...

Il passo della cisa è il valico che separa l'appennino ligure dall'appennino tosco-emiliano; è posto ad un'altitudine di circa 1041 m s.l.m., tra le province... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

