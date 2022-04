Numero in due lettere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Numero in due lettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NR

Significato/Curiosita : Numero in due lettere

Significati del numero 666, vedi 666 (disambigua). il numero della bestia, indicato anche col numero 666 (ma è attestato anche come 616 e in un codice compare...

nr – codice vettore iata di pamir air nr – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua ndebele meridionale nr – codice iso 3166-1 alpha-2 di nauru .nr – dominio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

