Non distratta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non distratta.

Soluzione 7 lettere : ATTENTA

distratto è un singolo della cantante italiana francesca michielin, pubblicato il 6 gennaio 2012 come unico estratto dall'ep omonimo.

