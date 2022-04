Non aiuta a trovare le cose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non aiuta a trovare le cose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISORDINE

Significato/Curiosita : Non aiuta a trovare le cose

Mestruazioni; francesco è un po' imbarazzato, ma aiuta emma a trovare gli assorbenti per la sorella. quando le due sorelle gli chiedono se c'è la possibilità...

disordine – sinonimo di caos disordine mentale – psicopatologia che causa disturbi all'organizzazione psichica disordine – album di cosmo del 2013 altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con aiuta; trovare; cose; aiuta il pilota; Tale è la gente che il ciel aiuta !; aiuta Basettoni e Manetta nei gialli a fumetti; aiuta in molte situazioni difficili; Per districarla bisogna trovare il bandolo; Tende a trovare i punti comuni delle varie confessioni cristiane; La cartina per trovare il tesoro; Può trovare impiego anche in una clinica privata; Studiosa di cose scritte; cose straordinarie; Lo sono le cose divine; Il Besson che ha diretto cose nostre Malavita; Cerca nelle Definizioni