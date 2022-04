Netflix, Prime, Dazn: piattaforme di __ ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Netflix, Prime, Dazn: piattaforme di __ ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STREAMING

Significato/Curiosita : Netflix, prime, dazn: piattaforme di __ ing

Il termine streaming, flusso multimediale o flusso audiovisivo nel campo delle telecomunicazioni identifica un flusso di dati audio/video trasmessi da... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

prime ggiare in un campo, distinguersi; Aiutano i bambini nelle prime uscite in bici; La bianca di chi non esprime il voto; Le prime di Napoli; piattaforme di sostegno per monumenti ed edifici; Il veicolo con le piattaforme